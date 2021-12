Musica: Matthew Lee, Orchestra Senzaspine e Oblivion al Duse

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 22 DIC – Alle ormai tradizionali tre serate

(27, 28 e 29 dicembre alle 21) di Bollicine, il concerto di fine

anno dell’Orchestra Senzaspine, il Teatro Duse di Bologna

affianca per le imminenti festività anche un pomeriggio con

Matthew Lee e quattro appuntamenti con gli Oblivion.

Il pianista e cantante pesarese, Matteo Orizi il suo vero

nome, si esibirà il 26 dicembre alle 17 con uno spettacolo tutto

nuovo assieme alla sua band composta da sei strumentisti. Reduce

dal grande successo del suo tour mondiale che lo ha visto

esibirsi in Europa, Cina e Asia, il ciclone Matthew Lee

presenterà lo spettacolo “Swing Rock and Love” tratto

dall’ultimo lavoro discografico, uscito a marzo dello scorso

anno. Uno spettacolo potente ed emozionante che attraversa tutto

il mondo del rock ‘n roll e i generi che ha generato, dagli anni

d’oro fino alle sonorità contemporanee.

“Oblivion Rhapsody”, in cartellone dal 30 dicembre al 2

gennaio, è lo show con cui il gruppo festeggia l’anniversario

dei primi dieci anni di tournée insieme: una sorta di summa

dell’universo Oblivion. In piena crisi di mezza età i cinque

attori/cantanti sfidano sé stessi con un’inedita e sorprendente

versione acustica della loro opera omnia. Uno spettacolo che

toglie tutti i paracadute per arrivare all’essenza dell’idiozia:

cinque voci, una chitarra, un cazzotto e miliardi di parole,

suoni e note scomposti e ricomposti a prendere nuova vita. Per

la prima volta gli Oblivion saliranno sul palco nudi e crudi per

distruggere e reinventare le loro hit, dopo aver sconvolto senza

pietà quelle degli altri. (ANSA).



