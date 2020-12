Musica: nuovo album a sorpresa per Taylor Swift, Evermore

(ANSA) – NEW YORK, 10 DIC – Taylor Swift fa un regalo di

Natale ai suoi fan e annuncia a sorpresa l’uscita di un nuovo

album, ‘Evermore’. La rivelazione con un post su Instagram. Si

tratta del nono album per la popstar che cade anche in

concomitanza del suo 31/o compleanno (il 13 dicembre, ndr).

Evermore è il secondo quest’anno dopo Folklore ed è

considerato come una sorta di album gemello. Oltre al nuovo

album ci sarà anche un singolo ‘Willow’, il cui video sarà

presentato dalla stessa cantante su YouTube durante un Q&A con i

suoi fan. (ANSA)

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte