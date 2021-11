Musica: nuovo album per Arpino, c’è anche Sean Ono Lennon

Condividi l'articolo









‘In orbita’ è il nuovo singolo di Francesco Arpino, in uscita sulle piattaforme digitali venerdì 12 novembre, in contemporanea con l’album ‘Canzoni per alieni’ da cui è tratto. Il brano è prodotto da Chris Thomas, produttore dei Beatles, Elton John e Pink Floyd. Il disco contiene nove tracce di cui una, ‘Day after Day’, scritta da Francesco Arpino e Sean Ono Lennon, figlio di John Lennon e Yoko Ono.

Il disco è stato masterizzato presso gli studi di Abbey Road. Hanno suonato e collaborato importanti musicisti internazionali come Phil Palmer e Phil Spalding.



“In Orbita – racconta Francesco – è un viaggio siderale lungo il mistero dell’amore, la descrizione della fase dell’innamoramento, e di tutte le sue conseguenze”.



