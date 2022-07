Musica: Oksana Lyniv dirige la nona di Beethoven a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 13 LUG – Grande attesa per l’appuntamento

del 22 luglio al Teatro Comunale di Bologna (ore 20,30) che

segna il ritorno in città dopo qualche mese della direttrice

musicale della Fondazione, l’ucraina Oksana Lyniv. La maestra,

sempre più richiesta dai teatri internazionali e testimonial di

primo piano per la pace nel suo Paese, guiderà la sua nuova

orchestra italiana nella celeberrima Sinfonia N. 9 in re minore

di Ludwig van Beethoven, uno dei brani più amati dal grande

pubblico.

Alla serata parteciperà il Coro del Comunale preparato da Gea

Garatti Ansini e un quartetto vocale in definizione. La serata è

ad ingresso gratuito grazie al supporto di Illumia e Marchesini

Group.

Si tratta del secondo di due appuntamenti sinfonici che il

Teatro Comunale di Bologna offre alla città nell’ambito di

Bologna Estate 2022. Nel primo, il 15 luglio all’Auditorium

Manzoni, il direttore Marco Boni guiderà l’Orchestra della

Fondazione di piazza Verdi in un programma interamente dedicato

a compositori del Novecento comprendente il Concerto n. 2 in sol

minore per violino e orchestra op. 63 e la Sinfonia n. 1 in re

maggiore op. 25 detta “Classica” di Sergej Prokof’ev e Le boeuf

sur le toit op. 58 di Darius Milhaud. Il concerto del

compositore russo verrà eseguito dal violinista Boris Belkin.

Questo programma verrà anticipato il 14 luglio al Teatro

Comunale dell’Osservanza in collaborazione con l’Imola Summer

Music Academy and Festival. (ANSA).



