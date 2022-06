Musica: Pasolini filo conduttore per concerto Vasco Brondi

Condividi l'articolo

(ANSA) – RAVENNA, 29 GIU – La voce e la scrittura di Pier

Paolo Pasolini come filo conduttore di un concerto, o meglio, un “comizio musicale”: è questo il punto di partenza di ‘Una

disperata vitalità’, produzione originale in scena giovedì 30

giugno (ore 21.30) all’Arena dello Stadio dei Pini a

Cervia-Milano Marittima, quarta tappa de ‘Il Trebbo in musica’

di Ravenna Festival. In questo caso l’omaggio pasoliniano è

firmato da Vasco Brondi, già protagonista del progetto ‘Le luci

della centrale elettrica’.

Adottando il titolo di una straordinaria raccolta poetica di

Pasolini e scegliendo brani in controcanto ai temi da lui

toccati, Brondi si mette sulle tracce di PPP tra periferia

romana, paesi friulani, città della costa adriatica, India e

Africa. Non mancano i compagni di viaggio: lo scrittore Emanuele

Trevi, che nel suo romanzo ‘Qualcosa di scritto’ ha immaginato

un incontro impossibile con Pasolini; Davide Toffolo, frontman

dei Tre Allegri Ragazzi Morti ma qui impegnato a disegnare dal

vivo una scenografia basata sulla sua graphic novel Pasolini;

l’attrice Valentina Lodovini, cui è affidata l’interpretazione

di alcuni scritti pasoliniani.

“Io l’ho conosciuto prima come poeta e poi ho scoperto tutto

il resto – spiega Vasco Brondi – La sua spudorata sincerità

continua a essere un insegnamento, la sua mancanza di paura nel

superare confini artistici e i suoi esperimenti con la verità.

Dopo tutto i grandi artisti sono quelli che hanno un loro

percorso profondo e personale ma riescono al tempo stesso a

essere popolari: è il caso di Battiato, Lucio Dalla, Fellini o,

appunto, Pasolini”. (ANSA).



