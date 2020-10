Musica: per il Bologna festival un concerto ‘veneziano’

Luigi Nono e Claudio Monteverdi, protagonisti del concerto di

domani, martedì 13 ottobre all’Oratorio San Filippo Neri della

rassegna Il Nuovo, l’Antico di Bologna Festival, sono legati a

doppio filo alla città di Venezia: Nono vi è nato e vissuto per

tutta la sua vita, dal 1924 al 1990, Monteverdi, tre secoli

prima, vi ha ricoperto il ruolo di maestro di cappella presso la

Basilica di San Marco per oltre trent’anni.

Nel programma della serata verranno accostati Das atmende

Klarsein (La chiarezza che respira) di Nono e la Messa a 4 voci

di Claudio Monteverdi: nel primo brano, del 1981, il flauto

basso di Roberto Fabbriciani, primo interprete al Maggio

Musicale, dialoga con un ottetto di voci, La Stagione Armonica

diretta da Sergio Balestracci, e con i live electronics di

Alvise Vidolin.

La Stagione Armonica è poi impegnata anche nel secondo brano

in programma, quella Messa a 4 voci da cappella contenuta nella

raccolta Selva Morale e spirituale, autentico caleidoscopio di

stili diversi del 1640. Le linee del canto della Messa

sfruttano in continuazione l’energia della polifonia e le

potenzialità dello spazio; in tal senso Monteverdi fu un maestro

della regia del suono, capace di piegare le voci degli esecutori

alle esigenze dello spazio. Il concerto verrà trasmesso in

differita da Rai Radio3. (ANSA).



