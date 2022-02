Musica: pianista Yefim Bronfman all’Auditorium Manzoni a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 26 FEB – Yefim Bronfman, uno dei pianisti

più apprezzati della scena internazionale, torna a Bologna dopo

quasi cinque anni il 28 febbraio all’Auditorium Manzoni per la

stagione concertistica della Fondazione Musica Insieme.

L’artista, nato a Tashkent in Uzbekistan, si è trasferito

in Israele nel ’73 dove di è formato musicalmente, prima del

perfezionamento in varie scuole americane (The Juilliard School,

Marlboro School of Music, Curtis Institute of Music) con Rudolf

Firkusny, Leon Fleisher e Rudolf Serkin. Dopo la tappa

bolognese, la tournée di Yefim Bronfman proseguirà il 2 marzo a

Mosca, il 7 ad Amsterdam e il 18 aprile alla Carnegie Hall di

New York.

Il programma della serata al Manzoni, che come di consueto

non prevede intervallo al fine di evitare possibili

assembramenti, sarà un viaggio attraverso alcune delle più

grandi opere pianistiche della prima metà dell’Ottocento,

dall’Arabeske Op. 18 di Robert Schumann, composta nel 1839, alla

celeberrima Sonata N. 23 in fa minore Op. 57 “Appassionata” che

Ludwig van Beethoven scrisse, invece, fra il 1804 e il 1806,

fino al Notturno in re bemolle maggiore Op. 27 N. 2 e alla

grande Sonata N. 3 in si minore Op. 58 di Fryderyk Chopin

completata nel 1844. “Ecco apparire Bronfman, il brontosauro! È

una forza della natura mimetizzata. – Disse di Bronfman lo

scrittore statunitense Philip Roth – Non avevo mai visto nessuno

gettarsi su un pianoforte come lui… Quando avrà finito, penso,

dovranno buttarlo via. Lo sta schiacciando. Non gli lascia

nascondere nulla. Qualunque cosa avrà dentro dovrà uscire, e con

le mani in alto. E quando accade, quando tutto è là fuori, e si

spegne l’ultima eco dell’ultima vibrazione, anche lui si alza e

se ne va, lasciandosi dietro la nostra redenzione. Ci saluta

allegramente con la mano e sparisce; e porta via con sé tutto il

suo fuoco con un impeto non minore di quello di Prometeo: ora la

nostra vita sembra inestinguibile». Parole che ben descrivono la

forza e l’impatto che ha sul pubblico il protagonista di questo

concerto, applaudito solista con grandi orchestre, osannato

assieme ai mostri sacri del camerismo. (ANSA).



—

