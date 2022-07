Musica: Rkomi, Noemi e Max Pezzali con Radio Bruno a Bologna

Condividi l'articolo

Boomdabash, Rkomi, Noemi, Bob Sinclar e Max Pezzali, reduce dal trionfo di San Siro, sono tra i protagonisti della tappa bolognese del tour musicale ‘Radio Bruno Estate 2022’, in programma mercoledì 20 luglio, a partire dalle 20, in piazza VIII Agosto con ingresso gratuito. Sul palco, presentati da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, sono annunciati anche Tananai, Annalisa, Giusy Ferreri, Gemelli Diversi, Aiello, Federico Rossi, Aka 7even, Sottotono, Emma Muscat, Hanssel Delgado, Astol e Chadia Rodriguez, Berna.

La serata – l’ultima del percorso organizzato dall’emittente carpigiana, che ha già toccato Firenze, Modena e Mantova – sarà trasmessa In diretta televisiva sul digitale terrestre: canale 75 per l’Emilia Romagna, canale 190 per la Lombardia e Piemonte orientale, canale 97 per la Toscana (province di Firenze, Prato e Pistoia), canale 110 per il Piemonte (province di Torino, Asti e Cuneo). (ANSA).



