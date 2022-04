Musica: si parla d’Opera al Teatro Comunale di Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 02 APR – Al Teatro Comunale di Bologna

tornano gli approfondimenti sulle opere in cartellone “Parliamo

d’opera”, tre incontri in programma il 5 aprile, il 24 maggio e

il 14 giugno, su Iolanta di Ciajkovskij, Lucrezia Borgia di

Donizetti, Otello di Verdi. I tre appuntamenti, tutti alle 18

con ingresso libero su prenotazione su www.tcbo.it, saranno

moderati dal sovrintendente del Comunale, Fulvio Macciardi, e

intervallati da momenti musicali a cura degli stessi interpreti

dello spettacolo in cartellone o degli allievi della Scuola

dell’Opera del Comunale.

Protagonisti del primo incontro dal titolo “Immaginare la

realtà”, in programma a pochi giorni dall’esecuzione in forma di

concerto dell’opera Iolanta di Ciajkovskij (il 7 e 9 aprile),

sono il fotografo Davide Monteleone, tre volte vincitore del “World Press Photo” che ha immortalato molti momenti salienti

della storia della Russia contemporanea, e la direttrice

musicale dell’Orchestra del Comunale, l’ucraina Oksana Lyniv.

Partendo dall’ultima opera del compositore russo, la quale

racconta la storia di una principessa cieca dalla nascita e

inconsapevole di esserlo, che costruisce dentro di sé un mondo

che crede sia quello reale, Monteleone spiegherà come

l’immaginazione possa andare oltre lo sguardo nella nostra

rappresentazione della realtà. Il dialogo con Lyniv porterà alla

scoperta dell’opera del compositore russo e a una riflessione su

fatti di stringente attualità legati al conflitto in Ucraina.

Protagonisti degli altri due appuntamenti saranno Michele

Mirabella per l’opera di Donizetti e Gabriele Lavia regista

dell’Otello. I tre incontri verranno trasmessi in diretta

streaming sulla pagina Facebook del TCBO. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte