Musica: Teatro Galli di Rimini riparte nel nome di Verdi

(ANSA) – RIMINI, 21 AGO – Il sipario del Teatro Galli di

Rimini si riaprirà all’opera lirica, dopo la forzata chiusura

causata dall’emergenza sanitaria, nel nome di Verdi e di

Fellini: nel 2021 verranno infatti allestisti “Aroldo”, l’opera

giovanile di Giuseppe Verdi con la quale nel 1857 il Galli venne

inaugurato, mentre tra l’estate e l’autunno è prevista la

rappresentazione dell’opera in forma scenica tratta da “Il

viaggio di Mastorna”, il film pensato e mai realizzato da

Federico Fellini.

Il lavoro di teatro musicale era stato concepito per essere

rappresentato in occasione del centenario della nascita di

Federico Fellini, con la musica di Matteo d’Amico e

l’adattamento drammaturgico del libretto di Ermanno Cavazzoni.

“Il viaggio di Mastorna” debutterà qualche settimana prima al

Ravenna Festival. Ed è proprio con la Fondazione Ravenna

Manifestazioni che il Comune di Rimini prosegue fino al 223 e

intensifica la collaborazione per le produzioni liriche, una

collaborazione che consentirà di accedere al finanziamento del

Fus e della Regione in attesa dell’ambito riconoscimento del

Teatro Galli come teatro di tradizione.

Grazie a questa partnership prosegue anche il percorso con

Riccardo Muti che tornerà sul podio riminese alla guida

dell’Orchestra Cherubini a novembre per la Sagra Musicale

Malatestiana. Sono inoltre in fase di definizione ulteriori

progetti tra Ravenna e Rimini da realizzarsi nel corso del 2021.

“Dalle repliche sold out di Traviata e Norma ad oggi il mondo

dello spettacolo è cambiato, stravolto e colpito al cuore –

commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Rimini,

Giampiero Piscaglia. – Il settore si sta rimettendo in moto non

senza difficoltà, e in quest’ottica la collaborazione con una

realtà di altissimo livello quale Fondazione Ravenna

Manifestazioni rappresenta un valore aggiunto e un’opportunità,

per trasformare una ripartenza in un’occasione di crescita e di

rinnovamento, grazie anche alla collaborazione assai proficua

con gli altri sei Teatri di Tradizione della nostra Regione che

proseguirà, con significative co-produzioni, anche nel prossimo

triennio”. (ANSA).



