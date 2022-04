Musica: Tommaso Paradiso a Bologna con ‘Space Cowboy Tour’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 06 APR – Tommaso Paradiso arriva a Bologna

con lo ‘Space cowboy tour’ (già ‘Sulle Nuvole Tour’), prodotto e

organizzato da Vivo Concerti. Lo spettacolo, inizialmente

previsto il 3 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, è

stato riprogrammato su due date: giovedì 7 e venerdì 8 al Teatro

EuropAuditorium. L’artista, già frontman dei Thegiornalisti,

proporrà le canzoni del primo album da solista ‘Space Cowboy’,

uscito un mese fa, un disco che, nato durante la pandemia,

rivela l’esperienza attraversata e i pensieri che si sono

susseguiti, in un dialogo intimo con l’ascoltatore.

In scaletta si alterneranno i brani del nuovo album, fra cui Lupin, La Stagione del Cancro e del Leone, e i singoli Tutte Le

Notti e Magari No, a tutti i più grandi successi della sua

carriera, da Completamente a Riccione, fino a Ricordami, Ma Lo

Vuoi Capire, I nostri Anni e Non avere Paura, certificato triplo

disco di platino. Sul palco Paradiso sarà accompagnato da

Gianmarco Dottori, chitarra e pianoforte; Nicola Pomponi,

chitarra; Silvia Ottanà, basso elettrico e synth; Daniel Fasano,

batteria; Angelo Trabace, pianoforte e tastiere/synth; Marco

Scipione, sax e percussioni; Frances Alina Ascione e Roberta

Montanari, cori.

Il 26, 27 e 28 aprile uscirà nelle sale ‘Sulle Nuvole’, il

primo film da regista di Tommaso Paradiso, storia d’amore e

musica che vede come protagonisti gli attori Marco Cocci e

Barbara Ronchi, una produzione Warner Bros. Entertainment Italia

e Cinemaundici. (ANSA).



—

