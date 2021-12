Musica: torna a Riccione l”Mc Hip Hop Contest’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 17 DIC – Torna a Riccione, dal 3 al 6

gennaio prossimi, l”Mc Hip Hop Contest’ storico evento ‘live’

dedicato alla danza urbana, giunto alla sua 26/a edizione.

Organizzato da Idea/Cruisin’, con il patrocino del Comune

romagnolo e collaborazione di Costa Hotels e di Federalberghi

Riccione, la rassegna vedrà arrivare nella cittadina adriatica ‘street dancer’ da tutta Italia per partecipare a sfide, stage e

spettacoli.

L’edizione 2022 della rassegna ha come titolo ‘The next

generation’ e vedrà coinvolto un cast di oltre trenta

ballerini, coreografi, artisti, giurati di fama internazionale.

impegnato in un ampio programma di lezioni che compongono tre

diversi percorsi di studio: ‘Kidz Stage’, per i ballerini under

12., ‘Open Stage’ e ‘Exclusive Convention’ cui si aggiungo dieci ‘Specia Labs’ laboratori su tematiche specifiche, e di

particolare attualità, come la realizzazione di video per i

social network e l’ideazione di coreografie per particolari

contesti quali il teatro e la televisione.

Tra gli appuntamenti di spicco della kermesse il ‘Crew

Contest’ gara coreografica che vedrà salire sul palco i più

affiatati gruppi di ballerini provenienti da tutte le regioni

italiane; lo Special One, sfida a colpi di free style uno contro

uno e il ‘Dance Theater’, spettacolo di danze urbane che vedrà

protagonisti giovani street dancers italiani. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte