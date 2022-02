Musica: ucraina Lyniv torna a dirigere a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 23 FEB – Proprio quando il suo Paese,

l’Ucraina, si appresta a superare un momento assai travagliato,

Oksana Lyniv torna sul podio della sua nuova orchestra italiana,

quella Teatro Comunale di Bologna, della quale da inizio anno è

direttrice musicale. Sabato prossimo alle 20.30 nel luogo

consueto dell’Auditorium Manzoni l’artista di Brody si

concentrerà sulle musiche di Samuel Barber, Aaron Copland e

Antonin Dvorak, i compositori scelti per il suo terzo

appuntamento del 2022 con il complesso sinfonico bolognese.

Un programma che dunque guarda interamente all’America poiché

oltre all’Adagio per archi e al Concerto per clarinetto scritti

da compositori statunitensi, anche la celeberrima Sinfonia N. 9

in mi minore, non a caso chiamata ‘Dal nuovo mondo’, è stata

realizzata dal compositore boemo tra il 1892 e il 1893, mentre

era direttore del Conservatorio di New York, e subito eseguita

alla Carnegie Hall. La serata si apre con la pagina più celebre

di Samuel Barber, l’Adagio per archi, che ha fatto da colonna

sonora a momenti storici come l’annuncio della scomparsa del

presidente americano Roosevelt o i funerali di Albert Einstein e

John Kennedy. Composto nel 1936, il brano è stato eseguito per

la prima volta a New York nel 1938 con Arturo Toscanini sul

podio. Il Concerto per clarinetto di Copland è stato scritto

invece nel 1948 durante un soggiorno in Brasile e presentato al

pubblico nel 1950, solista Benny Goodman, soprannominato ‘King

of swing’, con la direzione di Fritz Reiner, che lo commissionò

a Copland. A Bologna, il brano sarà interpretato dal primo

clarinetto dell’Orchestra di Santa Cecilia, Alessandro

Carbonare, al debutto con l’Orchestra del TCBO ma di casa

all’Auditorium Manzoni per avere suonato spessissimo con

l’Orchestra Mozart di Claudio Abbado. La serata si conclude con

l’ultima e più conosciuta Sinfonia di Dvorak, la N. 9, ispirata

a temi e melodie degli Indiani, i nativi d’America, e dai “cosiddetti canti delle piantagioni” perché – sosteneva il

compositore boemo – “sono davvero le melodie più suggestive e

accattivanti di questo lato dell’acqua”. (ANSA).



