Musica:l’Ensemble Il Gardellino in concerto domani a Bologna

(ANSA) – BOLOGNA, 03 MAR – Un secolo di storia della musica,

dalla seconda metà del 1600 alla seconda metà del ‘700, è il

percorso che offre il Museo di San Colombano – Collezione

Tagliavini nel concerto di domani alle 21 col prestigioso

Ensemble Il Gardellino, realizzato in collaborazione con la

Rappresentanza delle Fiandre in Italia.

Non a caso il programma della serata affianca compositori

italiani e fiamminghi per una serata che si annuncia, come di

consueto per i concerti pensati da Catalina Vicens (la nuova

direttrice e conservatrice del museo), insolita e di rara

proposizione: dalla Sonata IV “La cagnola” del 1670 di Maurizio

Cazzati al Quartetto III Op. 3 in Do maggiore per oboe, violino,

violoncello e basso continuo del 1679 di Hébert Leemans De

Bruges fino alla Triosonata in Re maggiore per flauto, oboe e

basso continuo del 1760 di Baldassarre Galuppi. Passando per la

Sonata III in Do maggiore di Arcangelo Corelli e il Concerto in

sol minore RV 107 per flauto, oboe, violino e violoncello di

Antonio Vivaldi, composti entrambi nel 1700, e la Triosonata in

do minore per flauto, oboe e basso continuo di Jean-Baptiste

Loeillet scritta invece nel 1725.

Nel corso della serata, intitolata “Fiandre e Italia”, al

Gardellino si unirà la stessa Catalina Vicens che suonerà un

organo del 1820 attribuito al bolognese Vincenzo Mazzetti e un

clavicembalo di Graziano Bandini, copia di uno strumento del

1685 di Mattia de Gand. L’ensemble Il Gardellino, riconosciuto

internazionalmente come uno dei più importanti gruppi di musica

antica, è stato fondato nel 1988 dall’oboista Marcel Ponseele e

dal flautista Jan De Winne. Il nome del gruppo deriva dal

celebre Concerto “del Gardellino” di Vivaldi, un ritratto in

musica dell’uccellino variopinto e un’inspirazione per i

fondatori dell’ensemble alla diversità nell’approccio storico.

Diversità che si manifesta anche nell’interesse del gruppo per

diversi generi musicali. A breve, infatti, Il Gardellino

presenterà un progetto artistico che coinvolgerà, tra gli altri,

il trombettista jazz Jean-Paul Estiévenart e la coreografa Femke

Gyselinck. (ANSA).



