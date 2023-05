Musk attacca la Fed: ‘Troppo lenta ad abbassare i tassi’

Condividi l'articolo

(ANSA) – WASHINGTON, 16 MAG – Elon Musk attacca la Federal

Reserve accusandola di essere “troppo lenta” ad abbassare i

tassi d’interesse Usa.

In un’intervista alla Cnbc, il patron di Twitter e della

Tesla si è detto “preoccupato che il modo in cui la Fed agisce è

troppo lento e lo sarà anche nei prossimi mesi”.

“I dati sono alquanto obsoleti”, ha detto ancora il

milionario prevedendo che il prossimo anno sarà difficile per

Tesla e altre società, poiché “i tassi di interesse così alti

pesano sul bilancio dei consumatori”. (ANSA).



—

