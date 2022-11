Musk riammette dopo sondaggio account banditi su Twitter

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 25 NOV – Altra mossa controversa del nuovo

patron di Twitter: Elon Musk ha annunciato che ripristinerà gran

parte degli account banditi precedentemente, dopo che il suo

referendum lampo tra gli utenti (oltre 3 milioni di voti) si è

concluso con il 72% di sì e il 28% di no. “Il popolo ha parlato,

l’amnistia comincia la prossima settimana”, ha twittato, citando

anche la sentenza d’antica tradizione medievale ‘Vox Populi, Vox

Dei’, per significare che opinioni e giudizi popolari, o

comunemente accettati, devono o possono ritenersi veri e giusti.

Una sorta di populismo social, dove a decidere è l’opinione

della massa, non un organismo indipendente qualificato o un

consiglio ad hoc come aveva promesso lo stesso Musk per

rassicurare gli inserzionisti sul controllo dei contenuti. Nel

suo sondaggio Musk aveva escluso l’amnistia per chi ha violato

la legge o si era macchiato di spam oltraggiosi non meglio

specificati. Ma il ritorno di massa di utenti che erano stati

banditi per minacce violente, molestie, abusi e disinformazione,

secondo gli esperti, avrà un impatto devastante sulla

piattaforma e sugli inserzionisti, che hanno già cominciato a

sospendere la pubblicità o minacciato di farlo. Nei giorni

scorsi l’uomo più ricco del mondo aveva usato un referendum

analogo per riammettere Donald Trump: degli oltre 15 milioni di

utenti, il 51,8% si era schierato a favore e il 48,2% contro. Ma

il tycoon aveva preannunciato che non gli interessava tornare su

una piattaforma con molti problemi e che preferiva rimanere sul

suo social Truth. L’imprenditore visionario nel frattempo aveva

già ripristinato gli account di altri personaggi controversi di

destra, come il podcaster canadese Jordan Peterson, il sito

satirico Babylon Bee, l’attore Kathy Griffin e la deputata

trumpiana Marjorie Taylor Greene. Tutto questo accade nel

silenzio quasi totale della politica e nell’immobilismo del

Congresso di fronte al potere di Big Tech e alle sue minacce

alla democrazia. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte