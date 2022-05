Musk: rischio manipolazione Twitter, serve open source

Condividi l'articolo

Elon Musk ribadisce: l’open source per Twitter è la strada da seguire per risolvere il problema della fiducia e dell’efficacia. In una serie di cinguettii, il patron di Tesla mette in guardia gli utenti di Twitter dalla possibilità di essere “manipolati dall’algoritmo” attuale. “Non sto suggerendo che ci sia malizia ma che nel tentare di immaginare cosa volete leggere manipola o amplifica inavvertitamente il vostro punto di vista senza che voi lo realizziate”, spiega Musk.

Intanto Musk è stato informato dai legali di Twitter di aver violato un accordo di riservatezza per aver twittato sugli account falsi del social network. Lo ha reso noto lo stesso imprenditore in un tweet. “L’ufficio legale di Twitter ha appena chiamato per lamentarsi perché ho violato il loro accordo di non divulgazione rivelando che la dimensione del campione del controllo sugli account falsi è 100! È successo davvero”, ha scritto il patron di Tesla dal suo account. Due giorni fa Musk ha sospeso temporaneamente la maxi-acquisizione da 44 miliardi di dollari del social network, in attesa di una verifica sui numeri reali dei profili spam e falsi.



