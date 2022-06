Musk, Twitter fornisca dati su account spam o viola accordo

Condividi l'articolo

Elon Musk ribadisce a Twitter la richiesta di maggiori informazioni sugli account spam e fake. In una comunicazione alla Sec, il patron di Tesla afferma che il rifiuto della società che cinguetta di fornire le informazioni richieste sugli account è una violazione dell’accordo di fusione.

Nella comunicazione alla Sec Musk allega la lettera inviata il 6 giugno a Twitter. “Twitter ha rifiutato di fornire le informazioni ripetutamente richieste da Musk dal 9 maggio per facilitare la sua valutazione sugli account spam o fake della piattaforma. L’ultima offerta di Twitter di offrire dettagli sulle metodologie che usa è equivalente a un rifiuto” di soddisfare della richiesta di Musk, si legge nella missiva. “Gli sforzi di Twitter di caratterizzare” la richiesta in altro modo è “solo un tentativo di offuscare e confondere. Musk ha detto chiaramente che non crede che le metodologie della società siano adeguate. I dati che ha richiesto sono necessari”, prosegue la lettera.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte