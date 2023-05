Muto come una vignetta, disegni umoristici senza parole

Condividi l'articolo

TORINO – Una grande antologia di oltre 600 disegni umoristici senza parole di 332 autori, raccolti in tutto il mondo e suddivisi per argomenti. S’intitola ‘Muto come una vignetta. Elogio del disegno umoristico senza parole’, il libro di Claudio Mellana, editore Il Pennino, presentato alla Biblioteca Civica Natalia Ginzburg a Torino- Le tematiche del libro spaziano su temi che vanno dal sesso alla religione, dai militari alla musica per arrivare all’amore e all’arte. Le pagine introduttive sono un saggio dell’autore sul disegno senza parole. “L’umorismo disegnato, senza parole, è l’esperanto dell’umorismo. Si fa capire dalla maggior parte dei cittadini del mondo. Per questo è importante studiarlo e divulgarlo. Il più delle volte il disegno umoristico, per far ridere, utilizza il paradosso, l’assurdo, la contraddizione perché, come affermava Gombrich, le immagini tendono a essere ritenute realistiche” spiega Mellana. Il “Il libro di Claudio – sottolinea Dino Aloi – rappresenta qualcosa di nuovo che non esisteva. Sino ad oggi nessuno aveva pensato di dedicare uno studio interamente al disegno umoristico senza parole. Eppure il mondo è pieno, da tanti anni, di questi deliziosi disegni.

Mellana colma una lacuna con dovizia di documentazione. Sono un editore specializzato in umorismo e satira, per cui un vero piacere pubblicarlo”.

. Mellana, torinese, ha fondato con Dario Mairano, nel 1970, la rivista underground Pelo & Contropelo. Dal 1972 ha collaborato con Ca Balà, La Stampa, Paese Sera, Abc e Planete.

Con Dino Aloi ha pubblicato per Feltrinelli Un lavoro da ridere e per Il Pennino Umoristi in Piemonte e Casimiro Teja, sulla vetta dell’umorismo. Attualmente collabora con Buduàr e Vicenzapiù.



