Nagorno: attacco armeno su Azerbaijan , 7 morti

Le forze armene hanno attaccato la notte scorsa con colpi di artiglieria la città di Ganja, in Azerbaijan, provocando sette morti: lo ha reso questa mattina in un comunicato il ministero degli Esteri dell’Azerbaijan.

L’attacco giunge all’indomani dell’accordo raggiunto tra Armenia e Azerbaigian per il cessate il fuoco nel Nagorno-Karabakh, che ufficialmente è iniziato a mezzogiorno di ieri.

Il ministero ha precisato che è stata presa di mira una “area residenziale” della città e che sono rimaste ferite anche 33 persone, inclusi bambini.

