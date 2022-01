Nancy Brilly, “ho il Covid, mi è presa brutta”

Condividi l'articolo

“Mi sento una schifezza, mi è presa brutta, brutta con una stanchezza normale, tosse…”. Momento non dei migliori per l’attrice Nancy Brilly che sul suo profilo Instagram posta una serie di stories e video dove annuncia tra le sue disavventure anche di aver contratto in ultimo il covid ma la prende con spirito cantando con la mascherina anche una canzone dei Rolling Stones. “Dopo la schiena rotta, la congiuntivite a entrambi gli occhi, il dito rotto di un piede, ora il Covid. Basta direi, basta”. L’anno dell’attrice non è iniziato nel migliore dei modi. È lei stessa a fare un dettagliato resoconto ai suoi follower. Mostra quindi una foto con il saturimetro che indica dati all’84%. Brilli dalle foto mostra di essersi recata in pronto soccorso al Sant’Eugenio di Roma. E di aver dopo vari tentativi di prelievi arteriosi mostra i lividi che le hanno lasciato, e una tac polmonare (fotografata anche la macchina) (ANSA).



