Nancy Pelosi annuncia tour diplomatico in Asia, non nomina Taiwan

Condividi l'articolo

“Sto guidando una delegazione del Congresso nell’Indo-Pacifico per riaffermare l’incrollabile impegno come America nei confronti dei nostri alleati e amici nella regione. A Singapore, in Malaysia, Corea del Sud e Giappone terremo incontri di alto livello per discutere come potenziare i nostri interessi e valori condivisi”. Lo scrive la speaker del Congresso americano, Nancy Pelosi, in un tweet, nel quale l’esponente Dem non nomina Taiwan fra le tappe del viaggio.

L’isola che la Cina vorrebbe riunificare a sé era stata aggiunta ufficiosamente da alcune voci fra le tappe del tour – notizia non confermata né smentita da Washington – voci che hanno fatto comunque infuriare Pechino che ha minacciato, attraverso i media, una “dura risposta” nel caso la visita avvenga e ha annunciato manovre militari nello stretto di Taiwan.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte