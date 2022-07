Nancy Pelosi e Kerry Kennedy ai talk del Grand Hotel Rimini

Condividi l'articolo

(ANSA) – RIMINI, 05 LUG – Tanti gli ospiti attesi, dal 30

luglio al 10 agosto, alla terza edizione de ‘La Terrazza della

Dolce vita’, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e

Giovanni Terzi ed ospitati nel giardino del Grand Hotel di

Rimini.

Tra gli altri: Edoardo Bennato, Cristiano Malgioglio, Paul

Young, Al Bano, Mario Lavezzi, Giovanni Caccamo, Saturnino,

Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Marcello Veneziani,

Alessandro Politi, Barbara De Rossi, Enzo De Caro. Sono poi

confermati i ministri Mariastella Gelmini e Massimo Garavaglia,

la speaker della Camera del Congresso americano Nancy Pelosi, il

senatore americano Paul Strauss e la scrittrice e attivista

americana Kerry Kennedy. Spazio allo sport con il campione di

nuoto ai giochi paraolimpici di Tokyo 2020, Antonio Fantin. Al centro delle interviste con gli ospiti, il futuro del

Paese tra green economy, digitalizzazione, investimenti

strutturali e Pnrr. “Parleremo con loro di come si deve guardare

al passato per costruire il futuro ma vivendo il presente”, ha

detto il giornalista Giovanni Terzi a margine della

presentazione dell’evento a Rimini.

“Abbiamo cominciato tre anni fa per cercare di dare una mano,

a questa terra, perché noi la amiamo moltissimo”, ha confessato

Simona Ventura. “Non vorremmo più andar via, è veramente la

nostra destinazione” e in futuro “faremo qui i nonni. Pensiamo

di trasferirci a Rimini. Per noi la Riviera romagnola è il

place-to-be”. Questo perché, ha aggiunto la conduttrice, “la

gente romagnola viene ricordata come la migliore al mondo per

l’accoglienza, la creatività e anche il modo di lavorare. Quindi

viene presa da esempio in tutto il mondo”. Gli appuntamenti,

tutti gratuiti, inizieranno alle 18.15 al Grand Hotel. Previsti

anche eventi ‘off’, con il concerto di Al Bano, il dj set di

Saturnino e le sedute di yoga con istruttore all’alba e al

tramonto. (ANSA).



