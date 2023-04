Nanni Moretti debutta a teatro con testo di Natalia Ginzburg

Condividi l'articolo

Nanni Moretti firma la sua prima regia teatrale. Dirigerà Diari d’amore, un dittico composto da due atti unici di Natalia Ginzburg, ‘Dialogo’ e ‘Fragola e Panna’. Lo spettacolo debutterà in prima nazionale al Teatro Carignano di Torino, il 9 ottobre, inaugurando la Stagione 2023/24 del Teatro Stabile di Torino e sarà in tournée fino a giugno 2024 nei maggiori teatri italiani e francesi. Tra gli interpreti dello spettacolo, Valerio Binasco, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi.

Nanni Moretti per il suo esordio da regista nel teatro di prosa ha scelto due commedie di Natalia Ginzburg e, attraverso le loro storie, si prepara ad esplorare con ironia quelle intimità domestiche ormai rassegnate, dove i conflitti hanno lasciato il posto a indifferenza, fatuità emotive e mediocrità morali. I personaggi di Diari d’amore si troveranno a parlare di matrimonio, fedeltà, maternità e amicizia, denunceranno le proprie inettitudini e muteranno in commedia il lato più tragico delle loro esistenze.

“Natalia Ginzburg – spiega Valerio Binasco, direttore artistico del Teatro Stabile di Torino e profondo conoscitore del teatro della Ginzburg – per me è tra i più importanti autori italiani. Si viaggia con ironia tra i toni malinconici di una poesia fatta di elementi quotidiani e domestici e si resta affascinati dalla musicalità originale dei suoi dialoghi.

Ginzburg ha una penna leggera, ma scava gli animi, e i suoi sono personaggi ritratti con incredibile maestria psicologica, degna di autori come Cechov”.

Lo spettacolo verrà realizzato grazie a una coproduzione internazionale, che riunirà il Teatro Stabile di Torino, il Teatro di Napoli, Emilia Romagna Teatro Ert, Carnezzeria srls, Lac Lugano, Châteauvallon-Liberté scène nationale, Tnp Théâtre National Populaire de Villeurbanne, La Criée – Théâtre National de Marseille e la Maison de la Culture d’Amiens. (ANSA).



