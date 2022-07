Napoli: De Laurentiis annuncia addio Mertens

(ANSA) – NAPOLI, 23 LUG – “Ho offerto a Mertens 4,5 milioni

lordi l’anno e lui li ha rifiutati. Gli ho detto allora ‘grazie

a tuo figlio Ciro, a tua moglie e a te, per quello che ci hai

regalato, con la capacità, serietà e serenità e per gli

straordinari gol. Ma non possiamo andare contro la nostra

esigenza di poter comprare giocatori giovani per le prossime

stagioni'”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De

Laurentiis in un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli,

archiviando definitivamente l’ipotesi, viva ancora tra i tifosi,

che Mertens possa rimanere a Napoli.

“I tifosi – ha detto De Laurentiis – mi dicono perché non

confermi Mertens? Lui si è proposto per un anno ma se ne fa una

questione di vil denaro devo dire di no per difendere Napoli che

deve rinnovarsi. Se tieni in bilancio Mertens perdi soldi che

servono per giocatori più giovani”.

Con le parole del presidente De Laurentiis si chiude quindi

definitivamente l’esperienza di Dries Mertens al Napoli, città

che lascia dopo 9 stagioni giocate in cui ha segnato 148 gol in

tutte le competizioni ufficiali, diventando il calciatore più

prolifico della storia del Napoli. (ANSA).



