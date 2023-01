Napoli: Giuntoli “siamo ottimisti su Ounahi”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – “Su Ounahi siamo ottimisti, il

calciatore è bravo ma in questo momento non pensiamo al mercato,

siamo concentrati sulla nostra squadra e sul fare bene nel

quotidiano”. Così il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ai

microfoni di Mediaset prima della partita di Coppa Italia con la

Cremonese, lasciando però anche ipotizzare un prossimo accordo

per uno scambio di portieri con la Fiorentina, tra Sirugu e

Gollini, “ne stiamo parlando”.

Ad una domanda sul futuro di Osimhen, il dirigente ha

replicato: “Sta facendo molto bene e deve continuare così. Poi

il futuro ci dirà quanto potrà valere. È incedibile? Sono tutti

incedibili per noi”. (ANSA).



