Napoli: Insigne ‘importante vincere e io sereno con i rigori’

(ANSA) – NAPOLI, 28 OTT – “La partita l’abbiamo preparata

bene. A Roma non abbiamo vinto e potevamo fare meglio, comunque

anche pareggiare a Roma è tanta roba. Oggi era una partita da

vincere e ci siamo riusciti subendo poco. E questo è

importante”. Lorenzo Insigne è felice per essere tornato al gol

dal dischetto e dimostra la sua soddisfazione parlando ai

microfoni di Dazn a fine gara.

“Non possiamo vincere tutte le partite – aggiunge – ma

dobbiamo essere consapevoli che siamo forti e affrontare così

concentrati tutte le partite. Ho sempre ringraziato Spalletti

per la storia dei rigori. Io cerco di ripagarlo in campo. Ci può

stare non segnare un rigore, ma io ho sbagliato a buttarmi giù

perché sono il capitano e non devo mostrare questi atteggiamenti

ai compagni. “Stasera – conclude Insigne – sono andato deciso

per tirare in quell’angolo e ho fatto gol. Non ci sono studi su

come calciare. In settimana mi alleno su entrambi i lati e

questa volta è andata bene”. (ANSA).



