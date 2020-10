Napoli: Insigne torna ad allenarsi in gruppo

(ANSA) – NAPOLI, 19 OTT – Lorenzo Insigne è tornato ad

allenarsi con i compagni per la prima volta dall’infortuno

muscolare dello scorso 27 settembre. Il capitano del Napoli ha

svolto oggi la seduta con i compagni dopo che le ultime visite

mediche hanno verificato che ha superato la lesione di primo

grado al bicipite femorale subita nel match contro il Genoa.

Difficilmente Insigne giocherà il match di Europa League di

giovedì sera contro l’Az Alkmaar ma punta a rientrare in firma

per il derby contro il Benevento del prossimo week end.

Intanto la squadra ha svolto questa mattina un nuovo giro di

tamponi che darà il suo esito tra stasera e domani. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte