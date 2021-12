Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 28 DIC – Hirving Lozano è risultato positivo

al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in

Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e

osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio.

Lo annuncia il Napoli, che registra quindi il terzo calciatore

titolare colpito dal virus, dopo Insigne e Fabian Ruiz, che sono

anche loro in isolamento nelle rispettive abitazioni. (ANSA).



