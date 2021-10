Napoli: Manfredi, lo scudetto? sarei il più felice

Condividi l'articolo









(ANSA) – NAPOLI, 06 OTT – “Con De Laurentiis ci siamo sentiti

sia prima delle elezioni che dopo. Il Napoli è una delle grandi

risorse della città: squadra competitiva con un patrimonio di

tifosi in tutto il mondo. Investire sulla squadra vuol dire

investire sulla città. Faremo il massimo. Se il Napoli vincesse

lo scudetto sarei l’uomo più felice del mondo”. Lo ha detto il

nuovo sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a Kiss Kiss Napoli. “La sfida per la Coppa Maradona fra Italia e Argentina a Napoli?

Sarebbe straordinario, Diego Armando Maradona – ha aggiunto – è

un patrimonio del calcio mondiale: Napoli è il luogo ideale dove

deve essere disputata questa coppa”.

“L’assessore allo sport – ha infine detto il sindaco – non l’ho

ancora scelto ma dedicheremo tanto tempo e lavoro. Cosa

importante per noi e la città. L’ex assessore Ciro Borriello è

stato eletto e potrà dare una mano ma non abbiamo ancora fatto

la giunta. Darà un contributo come consigliere comunale”.

(ANSA).



