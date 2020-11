Napoli: Osimhen torna, visite in corso a Villa Stuart

(ANSA) – NAPOLI, 18 NOV – Viktor Osimhen è tornato in Italia

ed è andato direttamente a Villa Stuart a Roma, per le analisi

cliniche dopo l’infortunio subito con la nazionale nigeriana nel

match contro la Sierra Leone. L’attaccante aspetta il responso

sul dolore alla spalla e al polso per capire se potrà tornare in

campo domenica contro il Milan o i suoi tempi di recupero.

Appare invece recuperabile per la sfida contro i rossoneri

Bakayoko che ha avuto un attacco influenzale e ha fatto il

tampone per il covid al quale è risultato negativo. A Castel

Volturno è invece rientrato ad allenarsi in gruppo Elmas, che

sta bene ed è a disposizione di Gattuso. (ANSA).



