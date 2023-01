Napoli: Raspadori,persa brillantezza ora ritroviamoci

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 06 GEN – “Questo periodo di sosta ci ha

fatto perdere un po’ di brillantezza, dobbiamo continuare a

lavorare per tornare a fare il Napoli della prima parte di

stagione”. Lo ha detto l’attaccante dei partenopei Giacomo

Raspadori a Radio Kiss Kiss, sottolineando dopo il ko di Milano

che “siamo consapevoli di cosa possiamo fare e tocca a noi

riprendere quella mentalità che ci siamo costruiti. Stiamo

lavorando per tornare a fare il Napoli. Anche dopo un risultato

negativo conta sempre come si reagisce”.

Raspadori pensa alla sfida di domenica contro la Sampdoria: “La nostra volontà – spiega – è di riscattare la sconfitta. Non

bisogna adagiarsi dopo una bella vittoria, non bisogna buttarsi

giù dopo una sconfitta tra l’altro su un campo difficile e

contro una grande squadra. Riprendiamo condizione ed entusiasmo

perché domenica ci aspetta già una partita fondamentale.

Sappiamo che sarà tosta, la Samp è in salute ma noi vogliamo

dimostrare in campo di essere il Napoli e vogliamo fare il

risultato. Il punto di partenza principale è cancellare subito

quella sconfitta e dopo la gara nello spogliatoio c’era già la

grande consapevolezza di voltare pagina. Questo è l’inizio di un

nuovo campionato e faremo tutto ciò che possiamo e dobbiamo per

mettere in campo il Napoli che conosciamo”.

L’ex Sassuolo lavora per trovare sempre di più minuti in

campo negli azzurri: “Spalletti – spiega – mi ha provato in vari

ruoli. Sono sempre disponibile e penso che possa fare anche il

ruolo di mezz’ala. Per la squadra posso giocare ovunque, in base

a dove c’è bisogno e posso esprimere al meglio. Cerco di rubare

qualcosa ai miei compagni perché la predisposizione è quella di

mettersi sempre a disposizione della squadra che è pronta a fare

un grande 2023”.

Raspadori pensa anche al prossimo impegno con la nazionale al

Maradona: “Sarà una grande emozione vedere a Napoli

Italia-Inghilterra, sicuramente i napoletani ci daranno una

grande mano con il loro calore. Io sono di casa e sarà

bellissimo essere ospitati qui. Il 2023 sarà un grande anno.

Vogliamo fare grandi cose e tornare ad essere il Napoli fin qui

visto”. (ANSA).



