Napoli: Spalletti, contro Inter serve più coraggio

Condividi l'articolo









(ANSA) – MILANO, 21 NOV – “Io sono arrabbiato se non facciamo

le cose che dobbiamo fare, nel primo tempo non abbiamo fatto

scelte coraggiose: per giocare con l’Inter ci vuole coraggio,

bisogna giocare la palla e tenerla”. Lo ha detto il tecnico del

Napoli Luciano Spalletti, intervistato da Dazn dopo il ko (3-2)

contro l’Inter. “Cosa ho detto alla squadra all’intervallo?

Bisogna andare a viso aperto, oggi un po’ l’abbiamo fatto. Ma

nel primo tempo abbiamo avuto poco coraggio, potevamo averne di

più. Ho detto che se si gioca con paura, contro queste squadre

non porti a casa le partite. Poi qualcosa è cambiato e abbiamo

fatto meglio nella ripresa. Osimhen? Ha l’occhio gonfio, bisogna

vedere bene perché non vedeva: è venuto fuori un ematoma, penso

sia un trauma contusivo, spero”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte