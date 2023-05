Napoli: Spalletti, è tutto definito, c’è solo da dirlo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 21 MAG – “Non sto aspettando niente, è tutto

chiaro e tutto definito, c’è soltanto da dirlo e abbiamo

convenuto con il presidente De Laurentiis di aspettare. Non so

che quello manca, ma è tutto chiaro”. Così, dai microfoni di

Dazn, Luciano Spalletti ha risposto all’ennesima domanda sul suo

futuro. “Fuochino, fuocherello, non vi inventate niente – ha

detto ancora Spalletti -. E’ tutto definito, non c’è stata

alcuna trattativa, lo abbiamo già detto. Da quella cena che si

fece siamo usciti con tutto a posto”. (ANSA).



