Napoli, Spalletti: “Il Monza è una squadra allenata bene”

(ANSA) – NAPOLI, 20 AGO – “Mi aspetto una squadra allenata

bene. Stroppa è un allenatore moderno e loro sanno fare tutte e

due le fasi di gioco, difensiva e offensiva, come si è visto

come nelle partite precedenti”. Luciano Spalletti in conferenza

stampa chiarisce quali saranno i pericoli per il Napoli nella

sfida di domani al Maradona con i brianzoli.

“Noi – dice – dobbiamo riuscire ad essere quella squadra che

sta bene in campo, che ha equilibrio e che sa anche soffrire,

come abbiamo fatto anche con il Verona”.

“Sicuramente – conclude Spalletti – ci troveremo davanti a

una squadra molto più tecnica davanti, una squadra che sa

giocare al calcio, che sa muovere la palla e questo se non si ha

la testa giusta sarà un ostacolo difficile da superare”. (ANSA).



