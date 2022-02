Napoli, Spalletti: ‘Inter arrabbiata dopo ko derby’

Condividi l'articolo

“L’Inter è l’amministratore del condominio di campionato, è squadra campione e attrezzatissima e li troviamo arrabbiati dopo il ko in derby Milano, furiosi come squadre di razza dopo ko”. Lo ha detto il tecnico di Napoli Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia di match con Inter. “Noi li rispettiamo – spiega Spalletti – ma non deve cambiare il nostro atteggiamento, alla squadra ho detto che dobbiamo essere bravi affrontare l’Inter come fosse il Venezia.

Non deve cambiare nostro atteggiamento e il rispetto per i nostri tifosi. L’Inter è forte su alcuni aspetti e noi più forti su altro, vedremo chi porta il match in proprie caratteristiche.

All’andata abbiamo perso troppi palloni, se riusciamo possesso palla e ordine, fermando i loro giocatori che hanno sulle fasce, allora la gara diventa interessante. Noi dobbiamo mantenere la calma che ci porta la nostra qualità, sulla ferocia riusciamo fino a un certo punto”.



