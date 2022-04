Napoli: Spalletti, Mertens dimostri al figlio di che pasta è

Condividi l'articolo

(ANSA) – NAPOLI, 02 APR – “Mertens è diventato napoletano

perché ama questa città. Oltre all’amore per i tifosi domani

deve anche dimostrare al neonato figlio Ciro di che pasta è

fatto suo papà come calciatore”. Lo ha detto il tecnicp del

Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match contro

l’Atalanta in cui il belga giocherà al posto dello squalificato

Osimhen..

“Pochi stranieri – dice Spalletti – si sono integrati nella

storia in una città e in una tifoseria come lui. Spero che

domani mi presenti il conto di quelle volte che non l’ho scelto

e che avrebbe potuto giocare, perchè con una rosa così, spesso

penalizzi qualcuno con le scelte. E’ un calciatore che può

cambiare le sorti delle partite, è uno dei leader nello

spogliatoio”. (ANSA).



—

