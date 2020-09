Napoli;De Laurentiis,anno falsato e rischio infortuni

(ANSA) – ROMA, 04 SET – “Sapete come la penso sulle

nazionali, oggi mi piacerebbe dire che il Napoli non scende in

campo, mentre gli altri non dicono niente. Io ce l’ho con

l’Uefa, mi auguro che quando rientrino i nostri giocatori non

siano positivi, altrimenti saranno guai storici perché nessuno

mai ha detto qualcosa, ma io dirò moltissimo, ma con gli

avvocati”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De

Laurentiis tornando sui timori per possibili contagi nella Uefa

Nations League che vede 13 giocatori del Napoli impegnati.

“Senza le porte aperte – ha proseguito – e impegni ravvicinati

anche quest’anno sarà falsato, giocando 3 volte a settimane

stra-strafalsato, con gli infortuni. Chi pagherà, l’Uefa?

Organizziamo un pool di avvocati. Voi non lo ricordate: prima

non ci pagavano gli infortuni, poi con l’Eca abbiamo ottenuto

una piccola vittoria, ma uno deve iniziare. Quando io attaccavo

Blatter e Platini mi dicevano che l’avrei pagata, forse ci hanno

mandato qualche arbitro che ci ha fatto perdere qualche partita,

ma c’è la soddisfazione anche di dire le cose in libertà.

Platini e Blatter ora dove stanno? Avevo torto?”. (ANSA).



