Napoli;Spalletti,scudetto? Ci proviamo fino alla fine

(ANSA) – NAPOLI, 05 NOV – Primato agguantato anche in Europa

League e primato da mantenere in campionato. E’ questa la

missione del Napoli di Spalletti che si rituffa nel campionato

dopo la bella serata di Varsavia in cui senza stelle come

Insigne, Osimehn e Ruiz gli azzurri hanno vinto 4-1, imponendo

la forza degli altri titolari, in uan squadra in cui Spalletti

non vuole sentir parlare di turn over. Gli azzurri guidano ora

la classifica europea con un punto di vantaggio sul Legia e due

sul Leicester e possono guardare con fiducia ai prossimi due

match contro i russi e poi al Maradona con gli inglesi.

capolista impegnato col Verona. “Ora tutti si aspettano che si

stia a quei livelli, noi per primi. Stiamo bene in vetta e

vogliamo rimanerci ma è chiaro che non possiamo garantire il

risultato”, dice Spalletti che vive ormai da protagonista la

città di Napoli e oggi ha pattecipato a CasaCorriere,

manfestaziokne organizzata dal Corriere della Sera a Palazzo

Reale. “Quello che possiamo garantire – affrma il tecnico – è la

prestazione che dobbiamo esigere da noi

stessi. Una volta tracciata una linea di demarcazione non si

torna indietro. Vogliamo dare continuità. La squadra ha ancora

margini di miglioramento e sono fiducioso che possiamo fare di

più. Domenica mancherà sua maestà (Koulibaly, ndr) ma ho una

rosa di professionisti in grado di sopperire alla sua assenza”.

Spalletti parla anche di Osimhen “mi ricorda Van Basten con un

po’ di tecnica in meno”, dice ma alla parola scudetto risponde

predicando calma: “Abbiamo una maglia importante da riempire di

cose importanti – dice – proveremo a vincere quante più partite

possibili, se poi ci sono squadre più forti lo vedremo. Ma noi

ci proveremo partita dopo partita fino alla fine”.

Spalletti torna anche sui fischi ricevuti all’Olimpoico nella

sfida contro la sua ex, la Roma: “Ho la coscienza a posto – dice

– chi paga il biglietto ha il diritto di fischiare. Ma io non

porterei mai mio figlio a insultare un adulto allo stadio perche

è da questi comportamenti che si trae la legittimità a fare

altro”. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte