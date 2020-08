Nas nelle Rsa a Como, sequestrate 363 cartelle deceduti

(ANSA) – MILANO, 04 AGO – Il Nas di Milano, al termine di

accertamenti presso 17 Rsa e un ospedale della Provincia di

Como, ha sequestrato 363 cartelle cliniche di pazienti deceduti

nei mesi della pandemia, chiedendo riscontro dei protocolli di

prevenzione e delle procedure applicati per il contrasto del

Covid-19.

L’indagine è stata avviata dalla Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Como in seguito alla ricezione di 26

esposti da parte di familiari delle vittime e del personale

sanitario. L’ipotesi di reato, a carico di ignoti, consiste in

omicidio ed epidemia colpose. (ANSA).



—

