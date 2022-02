NASCE A RIMINI “FREAKY CANDY SENSATION”, IL PRIMO COCKTAIL ISPIRATO A UNA STAR DEL BURLESQUE ITALIANO 

Condividi l'articolo

Colorato, avvolgente, malizioso e impegnato: sarà presentato sabato 26 febbraio alla Birreria 1834 Brewpub nel centro storico del capoluogo romagnolo, nella serata Bingo Burlesque

Dolce, ma non troppo, sgargiante, piccante, frizzante, dal carattere pop: Freaky Candy Sensation è il primo cocktail che nasce per omaggiare una star del Burlesque italiano e già promette di far girare la testa, un po’ per la gradazione, un po’ per la provocante presentazione.

È decorato da… una vulva di lustrini!

Se lo sono inventati i gestori della Birreria 1834 Brewpub nel centro storico di Rimini, ispirandosi a Freaky Candy, fondatrice di Cuore e Burlesque, la più rinomata Accademia di Burlesque fra Romagna e Marche, che proprio in quel locale organizza il suo famoso, nonché unico, Burlesque Bingo.

Delizia per gli occhi e per il palato il drink si presenta in un irresistibile rosso fragola, il colore della femminilità ardente, acceso da glitter edibili. E come nel Burlesque ogni cosa si enfatizza, ecco la sorpresa: adagiata su una fettina di mela del peccato originale, un’ impertinente vulva in pasta di zucchero.

Un dolce e morbido marshmallow bilancia il gusto pungente della mela e completa il mix sensazionale di sapori e sensazioni.

Tutto è iniziato da una nuvola di glitter e dall’alchimia fra Freaky Candy e i gestori del 1843. La dirompente creatività della performer, unita all’estro e alle competenze dello staff del locale, hanno prodotto un drink unico che omaggia la personalità di Freaky e rispecchia l’attivismo lgbtqia+ e l’impegno politico dell’artista per una società più inclusiva e contro ogni pregiudizio: Freaky Candy Sensation è un cocktail che ha qualcosa da dire.

Femminista e provocatore, dirompente e birichino, Freaky Candy Sensation parla di femminismo e avanguardia e, come una vedette avvolta di piume e lustrini che irrompe su un palco buio, trasforma la serata in un’esplosione di ironia e bellezza.

Il cocktail sarà presentato sabato 26 febbraio, alle 20.30 presso la Birreria 1834 Brewpub, Piazza 3 Martiri, Rimini Centro. Sul palco, Freaky Candy,

La seduzione è servita. Non resta che assaggiarla.

Link evento: https://www.facebook.com/ events/5257580000928520