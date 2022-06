Nasce Casa Gramsci, spazio dedicato al politico e filosofo

Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 15 GIU – Nasce Casa Gramsci, uno spazio a

uso sociale per ricordare la figura di Antonio Gramsci, che

proprio in queste strade ha vissuto gli anni giovanili,

scrivendone sui giornali socialisti dell’epoca. Casa Gramsci

viene offerta alla collettività di Torino come un’opportunità di

rivivere il pensiero gramsciano, riscoprirlo, rileggerlo.

Un primo appuntamento inaugurale, a cura di Nh Collection

Torino Piazza Carlina e della Fondazione Istituto piemontese

Antonio Gramsci e con la partecipazione di Lunetta 11, sarà

dedicato all’apertura pubblica dell’opera site-specific Casa

Gramsci dedicata alla figura di Gramsci dell’artista cileno

Alfredo Jaar. L’opera che Jaar ha concepito è una stanza rossa:

pavimento, soffitto, pareti ci riportano al colore che fu tanto

importante per Gramsci e per tutti gli antifascisti. Un grande

tavolo nero al centro della stanza accoglie una selezione di

libri e riviste provenienti dalla Fondazione Istituto piemontese

Antonio Gramsci, è uno spazio evocativo in cui i libri che sono

stati i suoi migliori compagni diventano i protagonisti. Sul

muro di fondo un neon sempre acceso si snoda illuminando il nome

di Antonio Gramsci. È un luogo che diventerà di scambio di idee,

di informazioni, proprio come l’uomo a cui è stato dedicato.

“E’ uno spazio di pensiero, pieno di libri. Antonio Gramsci

trascorse gran parte della sua vita in prigione e i libri furono

il suo unico contatto con il mondo. La sua visione del mondo era

chiara, precisa, profonda e illuminante, anche dal buio della

sua cella. Un neon nella finestra chiede poeticamente al

pensatore di tornare dalla sua tomba. È un tentativo disperato

di riportare la sua visione e la sua voce al nostro presente, ai

nostri tempi” spiega Jaar.

Casa Gramsci sarà aperta al pubblico giovedì 16, venerdì 17,

mercoledì 22 e

giovedì 23 giugno, sempre dalle 16 alle 19. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte