Nasce Fondo per lotta al Cyberbullismo, 2 milioni nel 2022

(ANSA) – ROMA – Nasce il Fondo per la lotta al cyberbullismo. Lo prevede uno degli emendamenti alla manovra sui cui è stato siglato l’accordo tra maggioranza e governo. Lo stanziamento si limita al 2022 ed è pari a 2 milioni di euro.

“E’ un’ottima notizia – dice la presidente della commissione parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza, Licia Ronzulli – In questo modo sarà possibile affrontare un fenomeno che purtroppo coinvolge migliaia di minori che sono quotidianamente vessati dai coetanei, vista la pervasività del web, anche tra le mura domestiche, dove invece dovrebbero sentirsi maggiormente protetti. La prima arma contro il cyberbullismo è la prevenzione e perché questa abbia effetto è fondamentale che, proprio come si propone l’istituzione di questo Fondo, genitori, insegnanti e associazioni siano adeguatamente formati e quindi in grado di riconoscere questa grave forma di abuso sui minori”. (ANSA).



