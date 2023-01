Nasce il comitato del Nord all’interno della Lega, corrente voluta da Bossi. A Rimini lo guida Marzio Pecci, ex capogruppo della Lega.

Condividi l'articolo

Il Comitato Nord è un nuovo soggetto politico che mira a riavvicinare quanti si sono defilati dalla Lega negli ultimi anni e a fare recuperare consensi al partito. Il Comitato è stato voluto da Umberto Bossi per riesumare lo spirito iniziale della Lega e promuovere una maggiore collaborazione con le categorie e i territori. A guidare il Comitato c’è Marzio Pecci, ex capogruppo della Lega a Rimini, che spera di costituire una sorta di “santa alleanza” con quanti hanno espresso il loro dissenso verso l’onorevole Jacopo Morrone, accusato di autoreferenzialità e trasparenza ridotta al lumicino.

Nonostante i dissidi interni, il segretario provinciale della Lega, Elena Raffaelli, ha sottolineato l’importanza dell’unità all’interno del partito e ha invitato tutti a lavorare insieme per il bene della città e della provincia. Tuttavia, il Comitato Nord rappresenta una sfida per il segretario Salvini, che dovrà affrontare le richieste di autonomia e di rinnovamento interne al partito, nonché la concorrenza di altri soggetti populisti come il Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia.

Inoltre, il Comitato Nord dovrà dimostrare di essere in grado di rispondere alle sfide della modernità e della globalizzazione, nonché alle preoccupazioni dei cittadini su temi come l’immigrazione, il lavoro e la sicurezza. Sarà interessante vedere come si svilupperà il Comitato Nord e come influirà sulla Lega e sulla politica italiana nel suo complesso.