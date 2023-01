Nasce la quarta figlia di Morata, la moglie in terapia intensiva

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 GEN – Alice Campello, la moglie italiana

dello spagnolo Alvaro Morata è ricoverata in terapia intensiva

per delle complicazioni post-parto. Lo riporta l’edizione online

del quotidiano spagnolo Marca, spiegando che la situazione si è

complicata dopo la nascita di Bella, la prima figlia della

coppia, che ha già avuto Leonardo, Alessandro ed Edoardo. I due

volevano avere una bambina e finalmente hanno visto il sogno

realizzarsi. “Bella è nata ed è meravigliosa”, ha confessato

Morata su Instagram.

L’attaccante dell’Atlético de Madrid ha spiegato come sta Alice

Campello dopo il parto, attraverso un post sul proprio account.

Morata ha scritto che resta in terapia intensiva nella Clínica

de Navarra. “Purtroppo dopo il parto, che è andato molto bene,

la mamma ha iniziato ad avere delle complicazioni che ci hanno

molto spaventato. In questo momento è in terapia intensiva,

curata dai migliori medici e, poco a poco, si sta riprendendo

bene… Lei è molto forte “, riferisce il calciatore. “Non

vogliamo smettere di ringraziare tutti i medici per essere stati

sempre affettuosi, comprensivi e professionali. Non abbiamo

parole per ringraziarvi per quello che avete fatto e provo

un’enorme ammirazione per voi”, ha aggiunto l’ex juventino.

(ANSA).



