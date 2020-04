Nasce LIVE di Fattor Comune dalle aziende di romagna

Adattarsi al cambiamento, sapere affrontare e vincere le sfide. Essere pronti al domani senza sapere come sarà. Nel momento di grandi incertezze che ci troviamo a vivere diventa ancora più fondamentale ampliare i propri orizzonti e valutare nuove prospettive: conversare , apprendere , pensare , progettare sono la chiave per rispondere alle incognite del futuro. Con questa convinzione come Fattor Comune, insieme di aziende e professionisti della Romagna, abbiamo deciso di dare il via a LIVE di Fattor Comune , un’occasione permanente di dialogo e confronto. Un appuntamento di incontro quotidiano e gratuito , per con dividere conoscenza, ispirare pensieri e creare relazioni . In diretta ed interattivo per dialogare, attraverso la tecnologia, ma mettendo sempre al centro le persone. A partire dal 28 aprile, tutti i giorni, ospiti italiani e internazionali si alterneranno in speech d’ispirazione e contributi su aspetti pratici della vita professionale e del mondo imprenditoriale. Uno spazio aperto per persone, imprese e professionisti alla ricerca di orientamenti ed anticipazioni sul mondo che ci attende. “Abbiamo creato Fattor Comune più di un anno fa con l’idea che nella società di oggi sia indispensabile ragionare ed agire come una community – spiega Gianluca Metalli CEO di Fattor Comune – La nostra realtà è costituita da un insieme di menti e mani diverse che si occupano di innovazione tecnologica, di sistema e di interazioni umane. L’emergenza che ci troviamo ad affrontare conferma che oggi più che mai non possiamo ragionare come singoli, ma solo come INSIEME e come NOI, fidandosi l’uno dell’altro dell’altro e condividendo conoscenze, obiettivi e visione. Mai come in questo momento di cambiamento riteniamo sia fondamentale unirsi per condividere l’ecletticità dei saperi, attivare nuove energie e disegnare diversi futuri possibili. Da qui la scelta di mettere a disposizione di tutti una piattaforma di incontro e confronto in cui si discute, si immagina, si progetta per stimolare la costruzione di nuove strade”. Tanti i temi dei live, come “Complessità e Trasformazione”, che saranno affrontati da diversi punti di vista. Dialogheranno con i partecipanti vari relatori tra cui Giorgio Di Tullio (Designer dell’innovazione, filosofo, antropologo), David Bevilacqua (Past CEO Cisco Italy and Vice President Europe at Cisco, Managing Director Energy Way – Co-Founder Yoroi), Jose D’Alessandro (imprenditore e docente internazionale, manager – ex Coca Cola, Piaggio, Pirelli). Il programma di LIVE su: https://live.fattorcomune.com Collaborazione e condivisione sono le parole chiave di Fattor Comune, realtà che unisce 70 professionisti che hanno deciso di unire le risorse, la passione e l’entusiasmo, superando individualismo e competizione, per favorire la crescita del gruppo e del territorio.