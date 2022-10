Nasce Pop House, il condominio sociale per giovani coppie, famiglie con figli piccoli, anziani soli e studenti fuorisede

Condividi l'articolo

Da un passato travagliato alla rinascita, fino a diventare esempio di convivenza tra persone di diversa età e condizione sociale disposte a mettersi in gioco per partecipare ad un’esperienza innovativa: un vicinato fondato sulla solidarietà e sulla condivisione delle scelte fondamentali del vivere insieme, dall’organizzazione dei servizi alla gestione degli spazi comuni. Il tutto all’insegna della sostenibilità ambientale e con costi d’affitto calmierati.

Dalla collaborazione tra Regione Emilia-Romagna, Comune di Calderara di Reno (Bo) e cooperativa sociale Piazza Grande di Bologna nasce Pop House, un progetto di housing sociale che prenderà il via nei prossimi mesi in un immobile di proprietà mista pubblico-privata, a coronamento di un programma di rigenerazione urbana proseguito per anni che ha riguardato l’intero complesso edilizio di via Garibaldi 2.

Un condominio, quello ristrutturato a spese dell’amministrazione comunale per dare ospitalità a prezzi calmierati in particolare a giovani coppie, anziani soli (over 65), famiglie con figli piccoli e studenti fuorisede, che sorge a Calderara di Reno a due passi dal centro del paese e a mezz’ora da Bologna con i mezzi pubblici, dalla forte impronta green, inserito in una grande area verde con la presenza di diversi campi per lo svolgimento di attività sportive.

