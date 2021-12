Nasce RaiPlay Sound, piattaforma per l’ascolto digitale

Condividi l'articolo

Nasce RaiPlay Sound, la nuova piattaforma per l’ascolto digitale che va a sostituire RaiPlay Radio. Uno strumento gratuito che vuole raggiungere più pubblici possibili, da quello tradizionale ai più giovani, e che offre – oltre alle dirette di tutti i canali Radio Rai e alla possibilità di riascoltare le trasmissioni radio preferite – anche contenuti originali prodotti per RaiPlay Sound. Come i podcast che spazieranno dall’intrattenimento al racconto della realtà, dall’attualità alla musica. Passando anche per gli audiolibri scelti tra i grandi classici della letteratura italiana e internazionale e per i film in versione audiodescritta.

A disposizione degli utenti – su web, app mobile, app smartwatch, offline e con l’anno nuovo tv connesse, car e smart speaker – cataloghi navigabili per generi, argomenti, contenuti raccomandati o programmi preferiti.

“Rai Play Sound aggiunge un altro tassello importante al percorso che Rai Radio sta compiendo per essere sempre più vicino alle esigenze del pubblico – dichiara il direttore di Rai Radio Roberto Sergio -. Dopo l’avvio delle radio specializzate, la visual radio, la trasformazione delle nostre sedi in factory multimediali digitali, ci diamo un obiettivo ambizioso ma raggiungibile: diventare leader nella produzione e nella distribuzione di contenuti originali di total audio”.

“Con RaiPlay Sound la Rai fa un altro grande passo in avanti – sottolinea Elena Capparelli, direttrice di RaiPlay e Digital -. Rappresenta il passato, il presente e il futuro insieme.

Sulla piattaforma ci sono già mille titoli, 50 podcast originali, 50mila ore da ascoltare anche per chi non conosce l’immenso patrimonio della Rai, 200 audiolibri. E poi informazione, sport, i gr. L’obiettivo è illuminare la Rai e diventare complementari alle offerte lineari”.

Tra i podcast originali disponibili Bruno Neri – Calciatore Partigiano, realizzato in sei puntate da Gianni Gozzoli e Matteo Cavezzali, che racconta la storia di Bruno Neri che ha dedicato la sua vita allo sport e soprattutto al suo impegno antifascista. E poi Astropolitica, un podcast di Radio1, sulla nuova corsa allo spazio che è una grande sfida scientifica e politica. Da Radio2 arriva Le Lillo Parole, sei puntate dedicate ciascuna ad un diverso aspetto della vita quotidiana in cui Lillo presenterà i relativi neologismi commentando e divagando con il suo inconfondibile humor. Sempre targato Radio2 è Arti Show, con Ema Stokholma che porta gli ascoltatori nel suo rifugio intellettuale preferito: l’arte. In ogni puntata racconterà la vita e l’opera dei brillanti e bizzarri artisti contemporanei, vere e proprie rockstar delle arti visive, da Mario Schifano e Jeff Koons, passando per Kounellis e Basquiat.

L’attualità con il racconto della vicenda di Patrick Zaki, studente a Bologna arrestato e processato al Cairo. E Walter Veltroni pesca invece nelle teche Rai per raccontare il mondo che ci circonda dal 1924 alle Torri Gemelle. Un cantiere in continua evoluzione per quella che l’azienda di Viale Mazzini considera una vera e propria rivoluzione nello storytelling.

Il progetto RaiPlay Sound è nato nell’idea di RaiPlay, già tre anni fa. “Sapevamo già allora che il mercato è molto abitato e volevamo esserci il prima possibile: il prima possibile è stato oggi”, ha spiegato Capparelli. (ANSA).

