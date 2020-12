Nasconde kalashnikov e pistole in refrigeratore, arrestato

(ANSA) – CERIGNOLA (FOGGIA), 17 DIC – Nascondeva in casa dei

genitori defunti un kalashnikov, una pistola semiautomatica con

matricola abrasa, un revolver e oltre 400 cartucce. È quanto

scoperto dai poliziotti a Cerignola (Foggia) che hanno arrestato

in flagranza di reato Nicola Cicolella, 50enne incensurato. Il

gip del tribunale di Foggia ha convalidato l’arresto in carcere.

Le armi sono state scoperte durante un servizio anticrimine

disposto nel quartiere San Samuele, detto ‘Fort Apache’. Le armi

erano in un refrigeratore a pozzetto in camera da letto,

nascosto tra alcune confezioni di caffè utilizzate per

confondere l’olfatto dei cani specializzati nella ricerca di

esplosivo. Le due pistole avevano già il colpo in canna, pronte

all’uso, mentre il fucile d’assalto aveva il calcio segato per

essere utilizzato – presumono gli investigatori – da un’auto in

corsa. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte