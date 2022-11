Nassiriya, la strage 19anni fa – Dagli archivi dell’ANSA

Condividi l'articolo

IRAQ: PRIMO BILANCIO, TUTTI CC I SEI MORTI +++ FLASH +++

Documento: 20031112 02930

ZCZC0106/SXB

F CRO S0A S0B S04 NIE R64 QBXT

IRAQ: PRIMO BILANCIO, TUTTI CC I SEI MORTI +++ FLASH +++

(ANSA)

IRAQ: PRIMO BILANCIO, TUTTI CC I SEI MORTI +++ FLASH +++

(ANSA).

FBB/FBB

12-NOV-03 10:42 NNNN

ZCZC0106/SXA

B CRO S0A QBXB

+++ IRAQ: PRIMO BILANCIO, TUTTI CC I SEI MORTI +++ (2)

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – I morti nell’ attentato alla base dei

Carabinieri a Nassirya sarebbero cinque carabinieri e un

maresciallo dell’ Arma. Si teme inoltre per la sorte di un altro

militare che risulterebbe disperso.

La palazzina colpita dall’ attentato e’ in fiamme.

(ANSA).

IRAQ: I 16 MILITARI MORTI, SEI STAVANO PER TORNARE / ANSA

(ANSA) – ROMA, 12 NOV – Sono 12 carabinieri, di cui sei

sarebbero dovuti rientrare sabato prossimo, e quattro soldati

dell’ esercito i militari italiani morti nell’ attentato di

Nassirya. Sei delle 15 vittime sono di origine siciliana.

DOMENICO INTRAVAIA: 46 anni, di Monreale, appuntato dei Cc

in servizio al comando provinciale di Palermo; sposato e con due

figli di 16 e 12 anni. Lascia anche l’ anziana madre, il

fratello gemello e due sorelle. Era partito per l’Iraq quattro

mesi fa e sarebbe dovuto rientrare fra tre giorni. Era gia’

stato in missione a Sarajevo. I due figli tenevano un calendario

da cui cancellavano i giorni che mancavano al ritorno del padre.

La notizia ha gettato la moglie nella disperazione: ”Voglio

morire, senza mio marito la mia vita non ha senso”.

ORAZIO MAJORANA: 29 anni, di Catania, carabiniere scelto in

servizio nel battaglione Laives-Leifers in provincia di Bolzano.

L’ anziano padre ha appreso la notizia in Svizzera, dove si

trovava per sottoporsi ad alcune visite mediche. E’ rientrato d’

urgenza a Catania.

GIUSEPPE COLETTA: 38 anni, originario di Avola (Siracusa) ma

da tempo residente a San Vitaliano, in Campania, vicebrigadiere

in servizio al comando provinciale di Castello di Cisterna

(Napoli); sposato e padre di una bambina di due anni.

GIOVANNI CAVALLARO: 47 anni, nato in provincia di

Messina e residente a Nizza Monferrato, maresciallo in servizio

al comando provinciale di Asti. Era noto con il soprannome di

‘Serpico’. Lascia la moglie e la piccola Lucrezia, 4 anni. Era

gia’ stato impegnato in altre missioni in Kosovo e in Macedonia.

Era da tre mesi in Iraq e stava per rientrare a casa. Ieri sera

aveva telefonato alla moglie: ”Sto preparando la mia roba,

sabato finalmente torno da te e da Lucrezia. Ho voglia di

abbracciarvi”.

ALFIO RAGAZZI: 39 anni, maresciallo dei carabinieri in

servizio al Ris di Messina, sposato e con due figli di 13 e 7

anni. Era partito in luglio e sarebbe dovuto rientrare a Messina

sabato prossimo: i familiari stavano gia’ preparando la festa.

Era specializzato nelle tecniche di sopralluogo e rilevamento e

il suo compito era quello di istruire la polizia locale.

IVAN GHITTI: 30 anni, milanese, carabiniere di stanza al

13/mo Reggimento Gorizia. Era alla sua quarta missione di pace

all’ estero, dopo essere stato tre volte in Bosnia. Lascia i

genitori e una sorella. Ieri sera lo hanno sentito per l’ ultima

volta al telefono: ”Era assolutamente sereno e tranquillo”.

DANIELE GHIONE:, 30 anni, di Finale Ligure (Savona),

maresciallo dei carabinieri in servizio nella compagnia Gorizia.

Era Sposato da poco. Era stato ausiliario dell’ Arma, poi si era

congedato e iscritto all’ Associazione carabinieri in congedo.

Era ritornato ad indossare la divisa vincendo un concorso per

maresciallo.

ENZO FREGOSI: 56 anni, ex comandante dei Nas di Livorno dove

viveva con la famiglia. Lascia moglie e due figli, un maschio,

anche lui carabiniere, e una ragazza che studia all’Universita’.

Era partito per l’ Iraq il 17 luglio scorso e stava rientrare in

Italia. A casa stavano gia’ preparando la festa per il suo

ritorno.

ALFONSO TRINCONE: 44 anni, era originario di Pozzuoli

(Napoli) ma risiedeva a Roma con la moglie e i tre figli. Il

sottufficiale era in forze al Noe, il Nucleo operativo ecologico

che dipende dal Ministero dell’ Ambiente.

MASSIMILIANO BRUNO: maresciallo dei carabinieri di origine

bolognese, biologo in forza al Raggruppamento Investigazioni

scientifiche (Racis) di Roma. Viveva con la moglie a

Civitavecchia. I genitori e un fratello vivono a Bologna.

ANDREA FILIPPA: 33 anni, torinese, carabiniere dall’ eta’ di

19. Era esperto di missioni all’ estero che lo tenevano

costantemente lontano da casa. Prestava servizio a Gorizia

presso il 13/o Battaglione Carabinieri. Viveva a San Pier D’

Isonzo insieme alla giovane moglie, sposata nel 1998.

FILIPPO MERLINO: 40 anni, originario di Sant’ Arcangelo

(Potenza), sposato. Con il grado di maresciallo comandava la

stazione dei carabinieri di Viadana (Mantova). E’ morto nell’

ospedale di Nassirya dove era stato portato gravmente ferito.

MASSIMO FICUCIELLO: tenente dell’ esercito, figlio del gen.

Alberto Ficuciello. Funzionario di banca, aveva chiesto di poter

tornare in servizio attivo con il suo grado di tenente proprio

per partecipare alla missione ”Antica Babilonia”. Grazie alla

sua conoscenza delle lingue era stato inserito nella cellula

Pubblica Informazione del col.Scalas. Questa mattina aveva avuto

l’ incarico di accompagnare nei sopralluoghi i produttori di un

film-documentario sui ”Soldati di pace”. Prima dell’

attentato, il titolo, provvisorio, era stato cambiato in

”Babilonia terra fra due fuochi”.

SILVIO OLLA: 32 anni, dell’ isola Sant’ Antioco (Cagliari),

sottufficiale in servizio al 151/o Reggimento della Brigata

Sassari. Figlio di un maresciallo e fratello di un carrista.

Laureato in Scienze Politiche, Olla era in forza alla cellula

Pubblica Informazione. E’ morto insieme al ten.Ficuciello mentre

accompagnava nei sopralluoghi i produttori del film. La

conoscenza dell’ inglese e dei rudimenti dell’ arabo lo avevano

fatto diventare uno dei punti di riferimento per i giornalisti.

EMANUELE FERRARO: 28 anni, di Carlentini (Siracusa), caporal

maggiore scelto in servizio permanente di stanza nel 6/o

Reggimento trasporti di Budrio (Bologna).

ALESSANDRO CARRISI: 23 anni, di Trepuzzi (Lecce), caporale

volontario in ferma breve, anche lui in servizio nel 6/o

Reggimento trasporti di Budrio. Era partito per l’ Iraq da poche

settimane. Lascia i genitori, un fratello e una sorella. Ieri

sera l’ultima telefonata a casa: ”Tutto va bene. Sto andando a

letto”.(ANSA).

BOG

12-NOV-03 21:08 NNNN

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte